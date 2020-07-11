Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 3. bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 17 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

BAY YANLIŞ GÖCEK'TE ÇEKİLDİ!

Bay Yanlış dizisinin ekibi, yeni bölüm çekimlerini Göcek'te gerçekleştirdi.



Bay Yanlış'ın son bölümünde Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gittiler. Sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in nefes kesen manzarası eşlik etti. Özgür ve Ezgi'nin Göcek'in dünyaca ünlü koylarındaki tekne gezisi sırasında ise romantik anlar yaşandı.

BAY YANLIŞ 3. BÖLÜM ÖZETİ

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz.