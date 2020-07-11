MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2020 02:40 | Son Güncelleme

Bay Yanlış 3. bölümüyle 10 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 3. bölümüne Özgür ve Ezgi'nin Göcek'teki romantik tekne tatili damga vurdu. Göcek'te tekne turuna çıkan Özgür ve Ezgi arasında aşk dolu anlar yaşandı. Bay Yanlış dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 3. bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 17 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

bayy

BAY YANLIŞ GÖCEK'TE ÇEKİLDİ!

Bay Yanlış dizisinin ekibi, yeni bölüm çekimlerini Göcek'te gerçekleştirdi.

2-piJS
Bay Yanlış'ın son bölümünde Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gittiler. Sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in nefes kesen manzarası eşlik etti. Özgür ve Ezgi'nin Göcek'in dünyaca ünlü koylarındaki tekne gezisi sırasında ise romantik anlar yaşandı.

Bay Yanlış_3 (3)

BAY YANLIŞ 3. BÖLÜM ÖZETİ

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz.

Bay-Yanlis-haber-resim-0fbf1e3b-1c41-4508-bc88-9de1aa83af22-mpositioned-640x360

Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır.

Bay Yanlış_3 (5)

Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu! Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!
Acun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimlerAcun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!

Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!

Elçin Sangu'nun dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Elçin Sangu'nun dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Ramo dizisinde flaş veda! Ekin Türkmen neden ayrıldı?

Ramo dizisinde flaş veda! Ekin Türkmen neden ayrıldı?

Bay Yanlış Göcek'te

Bay Yanlış Göcek'te

Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş'in sevgilisi ortalığı karıştırıyor! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle!

Çatı Katı Aşk'ta sürpriz gelişme!

Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı! Kimsesizler dizisi için saçını ve sakalını kesti

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.