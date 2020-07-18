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  4. Bay Yanlış 4. bölüm izle! Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bay Yanlış 4. bölüm izle! Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2020 01:55 | Son Güncelleme

Bay Yanlış 4. bölümüyle 17 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 4. bölümde Ezgi ve Özgür'ün başı Göcek'te büyük derde girdi. Başlarına gelen talihsizlikler nedeniyle ıssız adaya düşen Ezgi ve Özgür'ü zor anlar yaşadı. Bay Yanlış dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Bay Yanlış yeni bölümde Özgür ve Ezgi'nin aşk oyununda bu defa kıskançlık krizleri yaşanıyor.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 4. bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 24 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır.

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Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

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