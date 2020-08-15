Bay Yanlış 7. bölüm izle! Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 7. bölümüyle 14 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 7. bölümünde Özgür ve Ezgi'nin romantik dansı dikkat çekti.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir.

Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur.



Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.



