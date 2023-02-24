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Bayağı nasıl yazılır, bayağı yazımı nasıl olmalıdır? Bayağı mı baya mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil içerisinde basit türemiş ve birleşik olarak üç türe ayrılır. Bu dil içerisinde ayrıca sözcükler isim, sıfat, bağlaç ve zarf gibi görevlerde de bulunur. Sözcüklerin gün içerisinde kullanımları sık sık karıştırılabilir. Bu tür kelimelerin nasıl yazıldığı ayrıca merak konusudur. Bayağı kelimesi de yazımı karıştırılan sözcüklerden sadece biridir. Sözcüğün bayağı ve baya yazılışları sık sık karıştırılır. Peki, bayağı yazımı nasıl olmalıdır?

Bayağı nasıl yazılır, bayağı yazımı nasıl olmalıdır? Bayağı mı baya mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe köklü bir geçmişe sahiptir. Ayrıca diller arası alışverişleri de oldukça fazladır. Bu yüzden içerisinde zengin söz dağarcığı bulunur. Bu sözcükler zamanla çeşitli ekler de alarak bambaşka anlamlara karşılık gelmiştir. Yenilikler de başlı başına kelime ve telaffuz sıkıntılarını da beraberinde getirmiştir. Kelimelerden birçoğunun söylemi bilinirken nasıl yazıldığı konusunda yanlış bilgiler de oldukça fazladır.

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Bayağı nasıl yazılır?

Bayağı sözcüğü gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Dolayısıyla beraberinde telaffuz hatalarını da getirir. Bayağı yazımı ise bu yüzden karıştırılır. Kelime, anlam olarak incelendiğinde bayakı yani “önceki, eski” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca Eski Türkçede baya anlamına gelen “önce” sözcüğünden türetilmiştir. Çeşitli kelimelerden türetilen bayağı TDK kurallarına göre nasıl yazılması gerektiği belirlenir. TDK'ye göre bayağı kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda listelenmiştir:

  • Aşağılık, pespaye.
  • Basit, adi, amiyane, banal.
  • Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.
  • (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta.
  • Gerçekten.
  • Oldukça, epey.
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Bayağı doğru yazılışı nedir?

Halk arasında bayağı sözcüğünün yazımı oldukça karıştırılır. Bayağı mı baya mı olduğu ayrıca merak konusudur. TDK'ye göre sözcüğün doğru yazılışı bayağıdır. Bayağı yazımı olan sözcüğün sıfat ve zarf gibi çeşitli görevleri vardır. Bayağı kelimesi çeşitli anlamlara gelir. Ayrıca sıfat ve zarf olarak görev aldığı birçok cümle bulunur. Halk arasında genellikle yazımı karıştırılan sözcüğün doğru yazımı bayağıdır. Bayağı yazımıyla doğru kullanım sağlanır. Doğru yazılan sözcüğün cümleler içerisinde yanlış ve doğru kullanım örnekleri aşağıda verilmiştir:

  • O sözlerine bir an için de olsa bayağı kanacak gibi olsam da kendime gelmeyi başardım. (Doğru kullanım)
  • Giydiği kıyafetler onu bayağı insan olarak göstermişti. (Doğru kullanım)
  • O da herkes gibi bayağı özelliklerine sahip bir insandı. (Doğru kullanım)
  • Baya hareketleri gözüme soka soka yapmaktan vazgeçmelisin. (Yanlış kullanım)
  • Sen baya baya oraya gitmeyi mi düşündün? (Yanlış kullanım)
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