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Herhâlde nasıl yazılır, herhâlde yazımı nasıl olmalıdır? Herhâlde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündelik hayatta dili doğru kullanmak oldukça önemlidir. Bunun için yazım yanlışı yapmamaya özen göstermek gerekir. Ancak Türkçe zengin bir dil olduğu için kelimelerin doğru yazımı konusunda da sıkça hata yapılmaktadır. Herhâlde kelimesi de dilimizde en çok yanlış kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda ikileme düşülmektedir. Peki, herhâlde kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Herhâlde nasıl yazılır, herhâlde yazımı nasıl olmalıdır? Herhâlde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede oldukça sık kullanılan herhalde kelimesi, yazılış konusunda sıkça kafa karıştırmaktadır. Herhâlde nasıl yazılır sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Özellikle gün içinde yoğun olarak yazım dili kullanıyorsanız, bu kelimenin doğru yazılışını bilmeniz çok önemlidir. Herhâlde kelimesi hem düzeltme işareti kullanımı hem de ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda sık sık hataya düşülen bir kelimedir.

Her biri nasıl yazılır? Her biri nasıl yazılır?

Herhâlde nasıl yazılır?

Büyük bir ihtimalle, belki anlamlarına gelen herhâlde kelimesi bir zarftır. Aslında her ve hâl kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bitişik şekilde yazıldığında farklı bir anlamı ifade eden bu kelimenin her zaman bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla "Herhâlde ayrı mı yazılır?" sorusuna hayır şeklinde yanıt verilebilir. Çünkü bu şekilde yazıldığında imla hatası yapılır. Genellikle "her halde" ya da "heralde" şeklinde yazılan herhâlde doğru yazılışı bitişiktir. Ayrıca ayrı şekilde yazıldığında görüntü olarak da yanlış olduğu hemen hatırlanabilir. Yapısal ve anlamsal olarak düşünüldüğünde bu kelimenin doğru yazılışının bitişik olduğu hemen akla gelebilir.

Her bir nasıl yazılır? Her bir nasıl yazılır?

Herhâlde bitişik mi yazılır?

Herhangi bir kelimenin doğru yazılışı ile ilgili ikilem yaşandığında hemen TDK'nin sözlüğü ve yazım kuralları kontrol edilerek kelimenin doğru yazımı ve anlamına ulaşılabilinir. Herhâlde yazımı da gün içinde sıkça karıştırılan kelimelerdendir ve bu kelime TDK’de oldukça sık aratılmaktadır. Ayrı yazıldığında anlamlı gibi düşünülse de bitişik yazılması gerekir. Herhâlde TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru yazılışı ile ilgili şu örnek cümleler incelenebilir:

  • Yeni uyandınız herhâlde. (Doğru)
  • Kendim yapabilirim her halde. (Yanlış)
Her an nasıl yazılır? Her an nasıl yazılır?

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