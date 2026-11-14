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Bayat ekmekleri atmayın! 20 dakikada mantı lezzetinde yemek hazırlayın

Bayat ekmekleri değerlendirmenin hem ekonomik hem de lezzetli bir yolu var. Yoğurt, sarımsak ve tereyağlı sosla hazırlanan ekmek mantısı, klasik mantıyı aratmayan tadıyla sofralara farklı bir alternatif sunuyor ve sadece 20 dakikada hazırlanıyor.

Bayat ekmekleri atmayın! 20 dakikada mantı lezzetinde yemek hazırlayın
Gökçen Kökden

EKMEK MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5-6 dilim bayat ekmek
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
Kavrulmuş kıyma

Sarımsaklı yoğurt için:

1,5 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı su
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
İsteğe bağlı pul biber

EKMEK MANTISI NASIL YAPILIR?

Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve ekmekleri ilave edin. Orta ateşte, ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika kızartın. Ekmekler hafifçe kızarıp çıtır bir kıvam aldığında üzerine kuru nane ve isteğe bağlı olarak kekik serpin.

Yoğurdu bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Yoğurdun çok koyu olması halinde 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Domates salçasını ekleyerek kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika kavurun. Ardından kırmızı biberi ve suyu ilave edin. Sosu karıştırarak 1-2 dakika pişirin.

Çıtır ekmekleri servis tabağına alın. Ekmeklerin üzerine kavrulmuş kıymayı koyun. Üzerlerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Son olarak sıcak tereyağlı salçalı sosu ekleyin. Ekmeklerin çıtırlığını kaybetmemesi için yoğurt ve sosu servis etmeden hemen önce eklemeye özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
mantı yemek
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