Bayat eş anlamlısı nedir? Bayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bayat kelimesi halk arasında oldukça sık kullanılmaktadır. Özellikle gıdalarda karşımıza çıkan bu kelime, bazı eskimiş sözler için de kullanılır. Bu yönüyle birden fazla anlama gelir. Dilimize Arapçadan geçen kelimenin kökü, "geceden kalmış" anlamına gelen "bāˀit" kelimesidir.

Bayat ne demek?

Bayat kelimesinin TDK'ye göre anlamı "taze olmayan, önemini yitirmiş" şeklindedir. Ayrıca Oğuz Türklerinin boylarından birisi de Bayat'tır. Afyonkarahisar ve Çorum'a bağlı iki ilçenin adı da Bayat olarak geçmektedir.

Bayat kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Ancak bayat kelimesinin farklı anlamları vardır. Bu nedenle kelimeleri seçerken cümle bağlamına bakmak gerekir. Bayatın eş anlamlıları:

Kart

Günü geçmiş

Bayatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu elbise biraz köhne olduğu için parça parça olmuş

Elimizde kalan birkaç köhne fikir ve anlayışsızlığımızdı.

Aldığı sebzelerin günü geçmiş.



