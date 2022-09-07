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Bayat eş anlamlısı nedir? Bayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerinden uzun bir süre geçmiş ve eski tazeliğini koruyamamış yiyeceklere bayat denir. Buna ek olarak sürekli tekrarlandığı için eski önemini yitiren sözlere için bayat benzetmesi yapılır. Peki, bayat kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayat eş anlamlısı nedir? Bayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bayat kelimesi halk arasında oldukça sık kullanılmaktadır. Özellikle gıdalarda karşımıza çıkan bu kelime, bazı eskimiş sözler için de kullanılır. Bu yönüyle birden fazla anlama gelir. Dilimize Arapçadan geçen kelimenin kökü, "geceden kalmış" anlamına gelen "bāˀit" kelimesidir.

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Bayat ne demek?

Bayat kelimesinin TDK'ye göre anlamı "taze olmayan, önemini yitirmiş" şeklindedir. Ayrıca Oğuz Türklerinin boylarından birisi de Bayat'tır. Afyonkarahisar ve Çorum'a bağlı iki ilçenin adı da Bayat olarak geçmektedir.

Bayat kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Ancak bayat kelimesinin farklı anlamları vardır. Bu nedenle kelimeleri seçerken cümle bağlamına bakmak gerekir. Bayatın eş anlamlıları:

  • Kart
  • Günü geçmiş
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Bayatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu elbise biraz köhne olduğu için parça parça olmuş
  • Elimizde kalan birkaç köhne fikir ve anlayışsızlığımızdı.
  • Aldığı sebzelerin günü geçmiş.
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