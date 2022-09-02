Etraf eş anlamlısı nedir? Etraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etraf, Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. "Taraflar, yöre, dört yön." anlamına gelen ṭrf kökünden türeyen bu kelime ṭaraf kelimesinin çekimli hâlidir. Türkçede bilinen ilk kullanımı 1377 yılından önce Kıssa-i Yusuf eserinde olmuştur. Burada kullanılan anlamı en yaygın anlamıdır. Günümüzde etraf kelimesi, genellikle "taraf, yön ve çevre" için kullanılır.

Etraf kelimesinin anlamı

Etraf kelime anlamı olarak bir kişinin, grubun veya eşyanın çevresini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca yön ve taraf belirtmek için de kullanılır. Etraf kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Toplantıda masanın etrafına oturdular.

Ay, dünyanın etrafında döner.

Etraflıca düşünerek karar vermesi gerekiyordu.

Etraf eş anlamlısı nedir?

Etraf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bunlar:

Civar

Çevre

Muhit

Ortalık

Etrafın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Civar sokakları gezerek kaybolan telefonunu sordu.

Çevresinde olup bitenlerden habersizdi.

Bu muhitte herkes birbirini çok iyi tanır.

Ortalıkta kimse yokken daha rahat davranıyordu.



