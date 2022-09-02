EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Etraf eş anlamlısı nedir? Etraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etraf eş anlamlısı nedir? Etraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok dilden etkilenen Türkçe oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Etraf kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, etraf kelimesinin eş anlamı nedir?

Etraf eş anlamlısı nedir? Etraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etraf, Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. "Taraflar, yöre, dört yön." anlamına gelen ṭrf kökünden türeyen bu kelime ṭaraf kelimesinin çekimli hâlidir. Türkçede bilinen ilk kullanımı 1377 yılından önce Kıssa-i Yusuf eserinde olmuştur. Burada kullanılan anlamı en yaygın anlamıdır. Günümüzde etraf kelimesi, genellikle "taraf, yön ve çevre" için kullanılır.

Etraf kelimesinin anlamı

Etraf kelime anlamı olarak bir kişinin, grubun veya eşyanın çevresini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca yön ve taraf belirtmek için de kullanılır. Etraf kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Toplantıda masanın etrafına oturdular.
  • Ay, dünyanın etrafında döner.
  • Etraflıca düşünerek karar vermesi gerekiyordu.
Doruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımDoruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Etraf eş anlamlısı nedir?

Etraf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bunlar:

  • Civar
  • Çevre
  • Muhit
  • Ortalık

Etrafın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Civar sokakları gezerek kaybolan telefonunu sordu.
  • Çevresinde olup bitenlerden habersizdi.
  • Bu muhitte herkes birbirini çok iyi tanır.
  • Ortalıkta kimse yokken daha rahat davranıyordu.
Hekim eş anlamlısı nedir? Hekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHekim eş anlamlısı nedir? Hekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YDS 2 ne zaman?

YDS 2 ne zaman?

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Ortaokullar ne zaman açılacak?

Ortaokullar ne zaman açılacak?

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.