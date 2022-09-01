Çukur eş anlamlısı nedir? Çukur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çukur kelimesi, Eski Türkçede "delmek, oymak, (kuş) gagalamak” anlamına gelen "çok- /çokı-" kökünden türemiştir. Çukur kelimesi Orta Türkçedeki "hendek, oyuk" anlamına gelen çukur kökünden evrilmiştir. Çukur sözcüğü ilk defa Codex Cumanicus eserinde "hendek" olarak geçer. Bu kelime aynı zamanda Ebu Hayyan'ın Kitabü-l İdrak eserinde de geçiyor. Uzun zamandır dilimizde olan çukur kelimesinin eş anlamlısı olan pek çok kelime türemiştir.
Türk Dil Kurumuna göre çukur kelimesi:
Çukur kelimesinin cümle içinde kullanımı:
Çukur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:
Çukur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri kullanmadan önce mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Çukurun eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse: