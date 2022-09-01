Çukur eş anlamlısı nedir? Çukur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çukur kelimesi, Eski Türkçede "delmek, oymak, (kuş) gagalamak” anlamına gelen "çok- /çokı-" kökünden türemiştir. Çukur kelimesi Orta Türkçedeki "hendek, oyuk" anlamına gelen çukur kökünden evrilmiştir. Çukur sözcüğü ilk defa Codex Cumanicus eserinde "hendek" olarak geçer. Bu kelime aynı zamanda Ebu Hayyan'ın Kitabü-l İdrak eserinde de geçiyor. Uzun zamandır dilimizde olan çukur kelimesinin eş anlamlısı olan pek çok kelime türemiştir.

Çukur kelimesi anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre çukur kelimesi:

Mezar

Etrafına göre içe çöken yer

Yanak ve çenedeki gamze

Çukur kelimesinin cümle içinde kullanımı:

Dikkatli yürümediği için yoldaki çukura düştü.

Yanaklarındaki çukur onun güzelliğini daha net ortaya çıkarıyor.

Gideceğimiz yer karanlık çukur değil mi zaten.

Evimizin önünde kazılar sonucunda çukurlar oluşmuş.

Çukur kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çukur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Kuyu

Oyuk

Çökük

Hendek

Oyuntu

Gamze

Çukurun eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Çukur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri kullanmadan önce mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Çukurun eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

O kadar yorulmuştu ki yanakları çökmüştü.

Kuyuya geçerken dikkat et düşersin.

Evimizin çevresine komple hendek kazılmış.

Duvardaki oyuntular tüm görüntüyü bozmuş.

Gamzelerinin yüzüne yakıştığını bildiği için sürekli gülümsüyor.



