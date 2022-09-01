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Dolu eş anlamlısı nedir? Dolunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski bir dil olması dolayısıyla çok çeşitli kelimelere sahiptir. Uzun yıllar yaşayan birçok dil, başka dillerle etkileşime girmiştir. Türkçe de etkileşime girdiği dillerden kelimeler alarak ve eski kelimelerin türeyip çeşitlenmesiyle zenginleşmiştir. Dolu kelimesi de Türkçe kökenli olan bir kelimedir. Peki, dolunun eş anlamlısı nedir?

Dolu eş anlamlısı nedir? Dolunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe, günümüzde kullandığımız birçok kelimenin kökeninin geldiği, Türkçenin bir evresidir. Dolu kelimesi de Eski Türkçede "dolmak, dolu olmak" anlamına gelen "tol-" fiilinden türemiştir. "Dol-" fiiline -X ekinin eklenmesiyle türemiştir. Birden fazla anlama sahip olan dolu kelimesinin eş anlamı olan pek çok kelime vardır.

Dolu ne demek?

Dolu kelimesi birçok anlama sahip olan kelimelerden biridir. Bu anlamlar genel olarak birbirine benzese de çoğu anlamı sıfat olarak kullanılır. Dolu kelimesi "bir şeyin alabileceği miktarı doldurmuş, boşluğu bulunmayan" anlamları taşır. Bir diğer anlamı da yine buna benzer olarak "içinde yeterince şeyin olduğu" ifadesidir. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılan dolu kelimesinin, sıfat olarak anlamı daha fazladır. Genel olarak dolu kelimesi "meşgul, çok olan" anlamlarını da karşılar.

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Dolu eş anlamlısı

Dolu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "meşbu"dur. Günümüzde çok kullanılmasa da Arapça kökenli olan bu kelime, dolu anlamını taşır. Halk ağzında kullanılan "kırcı" kelimesi de dolunun eş anlamlısıdır. Dolunun eş anlamlısı olan sözcükleri sıralamak gerekirse:

  • Meşbu
  • Kırcı
  • Komple
  • Mahmul
  • Pür
  • Yoğun
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Dolunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dolu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri kullanırken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Çünkü dolu kelimesinin birden fazla anlamı vardır ve doğru eş anlamlı kelimeyi kullanmamak anlatım bozukluğuna yol açabilir.

  • Sepetinin içi tamamen doluydu.
  • Yaşlı teyze kırcı bir torbayla patikadan yürüyordu.
  • Bu aralar aldığım her nefes dert ve tasayla meşbuydu.
  • Bu insanların çehreleri acı ve kederle pürdü ancak benim içimde garip bir huzur vardı.
  • Bu akşam o kadar yoğunum ki yemek yiyecek vaktim kalmadı.
  • Sanat aşkıyla komple bir insandı, onun gibisini zor buluruz.
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