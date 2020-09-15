Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bu test sayesinde...

Yüksek protein içeriği, lezzeti ve birden farklı kullanım şekliyle yumurta en sık tüketilen gıdalardan biri. Gündelik hayatta en çok tüketilen bu besin ne yazık ki çabuk bozulur. Üstelik bozulduğunu anlamak da her zaman kolay olmaz. İşte bu yöntemler sayesinde evinizde yumurtanın bozuk olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

BAYAT YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtanın sarısını kontrol edin: Yumurtayı bir tabağa kırın. Yumurtanın sarısı tabakta dağılmıyor ve bombeli şekilde kalıyorsa yumurta tazedir. Eğer tabakta yayılıyor ve sarısı sabit kalmıyorsa yumurta bayattır.

Yumurtanın iç rengine bakın: Yumurtayı beyaz bir tabağa kırın. Sarısında ya da beyazında yeşil, mavi ya da siyah renk değişimleri var mı yok mu kontrol edin. Eğer yumurtada renk değişimleri varsa kesinlikle tüketmemelisiniz.

Yumurtayı koklayın: Bayat yumurtanın kokusu son derece rahatsız edicidir. Yumurtayı bir kaseye kırın. Eğer bayatsa yumurtadan keskin bir kükürt kokusu çıkar.

Kabuk soyma testi: Haşlanmış yumurta kabuğunu soyarken zorlanıyorsanız o yumurta tazedir. Eğer yumurta kabukları hızlı ve kolay soyuluyorsa yumurta bayattır.

Su testi yapın: Yumurtayı su dolu bir kabın içine bırakın. Yumurta kabın dibine çöküyorsa taze, suyun yüzeyine çıktıysa bayattır. Eğer orta kısımlarında kalıyorsa 1-2 haftalıktır demek mümkün.



