Bayatladı diye çöpe atmayacaksınız! İşte bayat ekmeği değerlendirme yöntemleri

Bayat ekmekleri harika bir lezzete dönüştürmeye ne dersiniz? Böylelikle hem israfın önüne geçmiş olacak hem de ev ekonomisine katkı sağlayacaksınız. İşte bayat ekmekleri kullanarak yapabileceğiniz 3 farklı tarif.

ISLAMA

Küp küp kestiğimiz ekmekleri fırında kurutalım ve ıslamanın sosunu hazırlayalım. Kavurduğumuz soğan ve salçaya kıyma ekleyip karıştıralım. İstersek baharat da ekleyebiliriz. Hazırladığımız bu sosu ekmeklerin üzerine dökelim. En azından on dakika bekleyelim ki ekmek sosu çeksin.

BAYAT EKMEK PİZZASI

Bir kaba yarım yemek kaşığı salça ve 4 yemek kaçığı zeytinyağı koyup iyice karıştırıyoruz. Oluşan karışımı fırça yardımı ile ekmeklere sürüyoruz. Daha sonra biber, domates, 5 dilim sucuğu, 5 adet zeytini ve mozzarella peynirini küp küp doğruyoruz. Sonrasında ekmek dilimlerinin üzerine doğradığımız peynir, sucuk, biber ve peyniri serpiştiriyoruz. Hazırladığımız ekmekleri önceden ısıtılmış fırına verip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

KITIR EKMEK

Ekmeği küp küp doğruyoruz. Sonrasında bir tavaya sıvı yağ döküp bir süre bekliyoruz. Kıtır ekmekleri tavaya alıyoruz. Ekmeğin tadının lezzetlenmesi için çeşitli baharatlar da ekleyebiliriz. Bu tarifi tüm çorbalarda kullanabiliriz.



