Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, gazetecilerle buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Konukevi Salonunda düzenlenen kahvaltı programına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Töman, ve basın mensupları ile akademisyenler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Günümüz bilgi çağının önemli mesleklerinden birini icra eden ulusal ve yerel medya mensupları takdire şayan bir özveri ile görev yapmakta ve kamuoyunu aydınlatmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin sağlanmasında görev üstlenen ve bu görevi zor koşullarda, kısıtlı imkânlarla fedakârca yerine getiren siz değerli basın mensuplarının yeni yılını tekrar kutluyorum. Bu vesile ile görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum.” dedi.

Geride kalan yılın Bayburt Üniversitesi açısından genel bir değerlendirmesinin de yapıldığı kahvaltı programında bazı açıklamalar yapan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin bu güne kadar göstermiş olduğu gelişimi, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı proje ve çalışımları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bayburt Üniversitesinin bütün birimleriyle, ihtiyaç duyulan her alanda şehrin hizmetinde olduğuna değinen Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kendi akademik çalışmalarında olduğu gibi her alanda Bayburt’a değer katacak çalışmaları da yürüteceğini dile getirdi.

2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesi’nin artık kendi kendine yetebilen bir üniversite halini aldığı vurgulayan Rektör Coşkun; 2008 yılında kurulan ve bu anlamda genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesi’nin akademik anlamda da her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti. Bayburt Üniversitesi’nin yaklaşık 14 bin öğrencisi, 419 akademi, 216 idari personeli ve 163 sürekli işçisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleştirilen programa katılımlarından dolayı Bayburt’ta görev yapan tüm ulusal ve yerel medya mensuplarına teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesinin, basın camiası açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise, Bayburt Üniversitesinin her geçen gün gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin her alanda Bayburt’a sunduğu katkıların da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kahvaltı programının ardından, tüm basın mensuplarına Bayburt Üniversitesi yeni yayınlarından olan ‘Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri’ ve ‘Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı’ ile Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesinde, ehram kumaşından yapılan kravat ve şal hediye edildi.