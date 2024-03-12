YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta 126 öğrenci Deneyap atölyelerinde teknolojiyle buluştu

Bayburt'ta 126 öğrenci Deneyap atölyelerinde teknolojiyle buluştu

AA AA
12.03.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte 2022'de hizmete giren Deneyap Türkiye Teknoloji Bayburt'ta Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde 126 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

Geleceğin mühendis ve bilim adamı adaylarının eğitim gördüğü atölyede hafta sonu 4 saat öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgilerle üretim ve tasarım, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturacak, üretim gücü yüksek gençleri bu atölyelerde yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eğitimlere katılan öğrencilerin iki aşamalı sınavdan geçtikten sonra 36 ay boyunca 11 ana başlıkta uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle ufkunun açıldığını belirten Köse, her eğitimin bitiminde öğrencilerin ürettikleri projeleri sergiledikleri proje şenlikleri düzenlendiğini aktardı.

Köse, teknoloji atölyelerinin yeni yıldızlarını seçmek için şu anda yoğun çalışma yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık uzaya robot gönderen, astronot gönderen bir konuma geldi. Bugün bu atölyelerimizde biz geleceğimizin Türkiye'sinde İHA'ları, SİHA'ları, daha yüksek teknolojileri üretecek beyinleri yetiştireceğiz. Dolayısıyla bu laboratuvarları çok önemsiyoruz. Eğitimleri verirken ortaokul ve lise olmak üzere iki düzeyde yaklaşık 140 öğrenciyle başladık. Şu an 126 öğrencimizi bu eğitimlerden geçiriyoruz."

T3 Vakfı Bayburt İl Temsilcisi Emrah Bayramoğlu da öğrencileri başta mühendislik olmak üzere tıp, mimarlık gibi alanlarda yetiştirip ufuklarını açmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin gelecekteki mesleklerine hazırlanmalarını sağladıklarını vurgulayan Bayramoğlu, "Atölyemizde 126 öğrencimiz ders görmektedir. Bu öğrencilerimize bütün ekipman malzemeleri sağlayarak, onların el becerilerini ve mucitliklerini ortaya çıkararak geleceğin mimarlarını, mühendislerini yetiştirerek ülkemize nice Selçuk Bayraktar'lar, Aziz Sancar'lar kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"BURADA TÜM MÜHENDİSLİKLERİN EN TEMELİNİ ALIYORUZ"

Lise öğrencisi Bilal Daştan ise Deneyap atölyelerinin mühendisliklerle ilgili çalışmaları deneyimlemek açısından mükemmel bir yer olduğunu dile getirdi.

Mühendislikle ilgili tüm dersleri burada temelden aldıklarını belirten Daştan, şunları söyledi:

"Burada öğrendiğimiz dersler ilk başta teknoloji tasarım dersleri, robotik kodlama ve elektrik elektronik dersleri aslında bizi hem teknolojik anlamda hem de elektrik aksanı bakımından bilinçlendiriyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Burada tüm mühendisliklerin en temelini alıyoruz. Bu da hayalimizdeki mühendisliği sevip sevmeyeceğimizi görebilmemizi sağlıyor."

Yazılım mühendisi olmak istediğini ifade eden ortaokul öğrencisi İsmail Yavuz Şentürk de Deneyap atölyeleri sayesinde hayallerine yaklaştığını, burada aldığı eğitimlerle donanımlı bir mühendis olabileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybettiOtostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybetti
Büyükşehir her gün bir mahallede iftar sofrası kuruyorBüyükşehir her gün bir mahallede iftar sofrası kuruyor
Iğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildiIğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Bayburt eğitim teknoloji deneyap atölyeleri

Bayburt Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:34
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Bayburt Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Defne eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.