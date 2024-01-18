YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta 31 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Bayburt'ta 31 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

AA AA
18.01.2024 15:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993'te meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 59 kişi anıldı.

Üzengili Köyü Derneğince düzenlenen anma programında, olayda vefat edenlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından dua edildi.

Vali Mustafa Eldivan, burada yaptığı konuşmada, 31 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde 59 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan felaketin seneidevriyesinde hayatını kaybedenleri anmak ve dua etmek için bir araya geldiklerini belirten Eldivan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür doğal afetler sonucu olumsuzluklar yaşanmaması için biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Eldivan, bölgenin coğrafi konumu itibarıyla bu tür felaketlerle her zaman karşılaşılabildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizin coğrafyası gereği hem deprem hem çığ gibi felaketlerle zaman zaman karşılaşıldığı durumlar ortaya çıkıyor. Bu çığ durumu da her zaman öngörülebilir bir şey değil, yamaç ve patika olduğu zaman yağışın durumuna göre bu risk mevcut. Bundan sonra bu tür felaketlerin en aza indirilmesi için insan gücüyle neler yapılabilir, onları değerlendiriyoruz. Bundan sonra köyümüzün yaz güzelliğinin kışın da yaşanmasını temenni ediyorum."

Köy muhtarı İhsan Aktürk de uzun yıllar geçmesine rağmen olayda yaşamını yitirenleri unutmadıklarını dile getirerek, kendilerini böyle bir günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Felaketi yaşayanlardan 73 yaşındaki Müslüm Karaaslan ise çığ gelmesi sonucu köydeki evlerin kara gömüldüğünü ve kendi çabalarıyla 10 kişiyi kurtardığını anlattı.

Programa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve köy sakinleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulunduKarabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu
Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandıAğrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
Konya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktıKonya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktı
Anahtar Kelimeler:
doğal afet Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:50

Bayburt Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Doğa eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.