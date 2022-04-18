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Bayburt'ta atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kuruldu

18.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kuruldu

Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce atık malzemelerden kütüphane kurmak için çalışma başlatıldı.

Halk Eğitim Merkezinde yapılması planlanan kütüphane için atık malzeme temin eden görevliler ile kursiyerler, bunlardan kitap rafı, masa ve sandalye yaptı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından hazır hale gelen kütüphanede görevliler ile kursiyerler, boş vakitlerini kitaplarla iç içe geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, AA muhabirine, Bakanlık tarafından insanların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla atıl malzemelerden kütüphane oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmasının istendiğini söyledi.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezinde kütüphane oluşturulduğunu belirten Tomar, "Burada 1000 civarında eserimiz var. Herkese açık, herkesi bekliyoruz." dedi.

Tomar, kütüphanenin yapılmasında özellikle kadın kursiyerlerin yoğun çabası olduğunu vurguladı.

Resim öğretmeni Ercan Okumuş da kursiyerlerle yaklaşık 1 ayda kütüphaneyi tamamladıklarını kaydederek, "Ahşap, ip, kumaşlar, boya, fıçı gibi atık malzemeler kullandık. Kursiyerlerimizin almış olduğu eğitimle ahşapları kestik, şekil verip boyadık. Yine kütüphanemize uygun şekilde dekoratif süs malzemeleri kullandık." diye konuştu.

Kursiyerlerden Neşe Ahıskalıoğlu ise katıldığı ahşap boyama kursunda öğrendiği birçok tekniği kütüphanenin oluşumuna yansıttığını söyledi.

Kütüphaneyi yapmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Ahıskalıoğlu, "Şu anda aralarda, molalarda buraya gelip kitap okumanın keyfini yaşıyoruz. Çok güzel bir ortam. Evimizdeki, bodrum ve çatılarımızdaki atık eşyalarımızı burada değerlendirip kütüphanemize katkı sağlayarak yeniden hayat verdik. Ben ve diğer arkadaşlarımın bu güzellikte gelip kitap okumasını, keyifli vakit geçirmesini sağladık." sözlerine yer verdi.

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