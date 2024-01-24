Bayburt'ta dolandırıcılık tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Kentte yaşayan R.A, şüpheli Ş.M.T'den kendisini internet üzerinden telefon satarken dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. R.A'nın şikayeti üzerine Ş.M.T. hakkında "basit dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.
Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine R.A, Ş.M.T'nin SMA hastası Yunus Emre Turan adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.
Teklifi kabul eden Ş.M.T, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.