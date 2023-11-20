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Bayburt'ta ev, ahır ve samanlık yandı

20.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Bayburt'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'ta ev, ahır ve samanlık yandı

Merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde, Muhammet Akbal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki ev ile ahıra da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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yangın Bayburt yeşilyurt köyü

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