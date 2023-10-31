YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

31.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan A.K, şüpheli K.A'dan telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

A.K'nin şikayeti üzerine, K.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine A.K, K.A'nın SMA hastası Arya Manhas adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltıKayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
1500 ailenin temel ihtiyacının karşılanacağı Adıyaman Destek Market açıldı1500 ailenin temel ihtiyacının karşılanacağı Adıyaman Destek Market açıldı
Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının cenazesi defnedildiTekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Uzlaştırma Bayburt bağış

Bayburt Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:08
İkindi
14:59
Akşam
17:26
Yatsı
18:45

Bayburt Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Fatih eczanesi
Merkez
Şimşek eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.