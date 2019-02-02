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Bayer Leverkusen 3 - 1 Bayern Münih

ALMANYA HABERLERİ  | 02.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

Bundesliga'da yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çeken Bayern Münih'e, Bayer Leverkusen 'dur' dedi. Leverkusen, konuk ettiği rakibini 3-1'le evine gönderdi.

Bayer Leverkusen 3 - 1 Bayern Münih

Almanya Ligi Bundesliga'da son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih'in, 7 maçlık galibiyet serisi Bayer Leverkusen deplasmanında son buldu. Ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 41. dakikada Goretzka'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 53. dakikada Leon Bailey, cezasahası dışından harika bir serbest vuruş golüyle ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.

10 dakika sonra Karim Bellarabi'nin cezasahası sağ içinden ortaya çıkardığı topu Kevin Volland yerden düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu ve Leverkusen'i 2-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 88. dakikada Lucas Alario söyledi. Alario'nun golü VAR incelemesine gitti ve hakem golü nizami saydı.

Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen puanını 30 yaptı. 42 puanda kalan Bayern Münih ile haftayı Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan çıkaran lider Borussia Dortmund arasındaki puan farkı ise 7'ye çıktı.

Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Nürnberg 1 - 1 Werder Bremen
Hertha Berlin 0 - 1 Wolfsburg
Hoffenheim 1 - 1 Fortuna Düsseldorf

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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen bayern münih

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