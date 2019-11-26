Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftası, 2 maçla başladı.
Almanya ekibi Bayer Leverkusen D Grubu'nda konuk olduğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0 yendi.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada kendi kalesine Rifat Zhemaletdinov ve 54. dakikada Sven Bender attı. Üçüncü basamaktaki Bayer Leverkusen'in 6 puana çıktığı grupta, Lokomotiv Moskova 3 puanla son sırada kaldı ve iddiasını kaybetti.
Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.
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