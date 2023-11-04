Bayern'den ezeli rakibi Dortmund'a deplasmanda farklı tarife!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih, Bundesliga’nın 10. haftasında Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9. dakikada Harry Kane’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 72. ve 90+3. dakikalarda Harry Kane ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

BAYERN MUNIH TAKİBE DEVAM ETTİ

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 26’ya çıkardı ve lider Bayer Leverkusen’in 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Borussia Dortmund ise 21 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Union Berlin’i 3-0, Mainz 05 sahasında Leipzig’i 2-0 ve Bayer Leverkusen deplasmanda Hoffenheim’i 3-2 mağlup etti. Freiburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşması 3-3, Köln-Augsburg maçı da 1-1 berabere sona erdi.





