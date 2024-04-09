Bayern'e transfer olan Sacha Boey'dan haber var!

Alman temsilcisi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey’in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. Ara transfer döneminde Galatasaray’dan kadroya katılan Boey, sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Konuyla ilgili Bayern Münih’in sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra’da olduğu, Sacha Boey’in ise Almanya’daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.

23 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde katıldığı Alman ekibiyle çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı.







