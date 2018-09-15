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Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)

ALMANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Bundesliga’nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Bayer Leverkusen’i 3-1 mağlup etti ve 3’te 3 yaptı. Münih ligin ilk 3 haftasında topladığı 9 puanla zirvede yer aldı.

Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)

Bundesliga’nın 3. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Leverkusen 5. dakikada Wendell’in penaltıdan bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Daha sonra hücumda etkinliğini arttıran Münih, 10. dakikada Corentin Tolisso eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibi 19. dakikada Arjen Robben’in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. 89. dakikada James Rodriguez’in golü ise maçın skorunu tayin etti ve Bayern Münih, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte ligde 3’te 3 yapan Münih, 9 puanla zirvede yer aldı. Bayer Leverkusen ise ligde galibiyetle tanışamadı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Hoffenheim

Mainz 2 - 1 Augsburg

Leipzig 3 - 2 Hannover 96

Wolfsburg 2 - 2 Hertha Berlin

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih bayer leverkusen Bundesliga

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