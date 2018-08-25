Bayern galibiyetle başladı

Bundesliga'da 2018/2019 sezonu Bayern Münih'in Hoffenheim'ı ağırladığı maçla başladı. Ev sahibi, 23'te Müller'in golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi.
57'de Szalai, skoru eşitledi. 79'da Lewandowski penaltıdan attığı golle Bayern'i tekrar öne geçirdi. Maçta son sözü Robben söyledi. Hollandalı oyuncu, 86'da attığı golle skoru ilan etti: 3-1. Bayern Münih, sezona galibiyetle başladı.
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