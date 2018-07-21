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Bayern Münih 3 - 1 PSG maç özeti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih 1-0 geriye düştüğü maçta Paris Saint-Germain'i 3-1 yendi.

Bayern Münih 3 - 1 PSG maç özeti

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Avusturya ayağında, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.

Klagenfurt kentinde oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini Javi Martinez, Renato Sanches ve Joshua Zirkzee atarken, PSG'nin tek golünü Timothy Weah kaydetti.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih - PSG Timothy Weah javi martinez renato sanches Joshua Zirkzee

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