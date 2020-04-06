Bayern Münih antrenmanlara başlıyor! İşte ilginç detay!

TÜM DEZENFEKTE KURALLARINA UYULACAK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Nisan Pazartesi günü gruplar halinde futbolcuların idmanlara başlayacağı kaydedildi. Tüm hijyen kurallarına uyarak ve gerek devlet yetkilileriyle gerekse de tüm yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde idmanların başlama kararı verildiği belirtilirken tüm dezenfekte kurallarına uyulacağının da altı çizildi.

İLGİNÇ DETAY

Futbolcular antrenman yaparken aralarında en az 6 metre olacak. Kulüp tarafından açıklanan bu detay koronavirüs önlemini aldıklarını gösterdi. Ayrıca yapılan açıklamada taraftarlara da seslenen kulüp, taraftarların antrenman tesisleri olan Sabener Strasse'ye gelmemeleri konusunda ciddi bir uyarı yapıldı.

