SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih antrenmanlara başlıyor! İşte ilginç detay!

Bayern Münih antrenmanlara başlıyor! İşte ilginç detay!

ALMANYA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bundesliga devi Bayern Münih, koronavirüs önlemleri sebebiyle verilen aranın ardından idmanlara başlanacağını açıkladı.

Bayern Münih antrenmanlara başlıyor! İşte ilginç detay!

TÜM DEZENFEKTE KURALLARINA UYULACAK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Nisan Pazartesi günü gruplar halinde futbolcuların idmanlara başlayacağı kaydedildi. Tüm hijyen kurallarına uyarak ve gerek devlet yetkilileriyle gerekse de tüm yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde idmanların başlama kararı verildiği belirtilirken tüm dezenfekte kurallarına uyulacağının da altı çizildi.

İLGİNÇ DETAY

Futbolcular antrenman yaparken aralarında en az 6 metre olacak. Kulüp tarafından açıklanan bu detay koronavirüs önlemini aldıklarını gösterdi. Ayrıca yapılan açıklamada taraftarlara da seslenen kulüp, taraftarların antrenman tesisleri olan Sabener Strasse'ye gelmemeleri konusunda ciddi bir uyarı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Dortmund'dan örnek davranışDortmund'dan örnek davranış
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Guardiola'nın acı günü! Koronavirüs yine can aldı...

Guardiola'nın acı günü! Koronavirüs yine can aldı...

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

F.bahçeli oyuncu ayrılıyor...

F.bahçeli oyuncu ayrılıyor...

İşte F.Bahçe'nin adayları!

İşte F.Bahçe'nin adayları!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası

F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih antrenmanlara başlıyor! İşte ilginç detay!

Bayern Münih'ten şaşırtan karar!

Dortmund'un stadyumu koronavirüs tedavi merkezine dönüştürüldü

Dortmund'dan örnek davranış

Bayern Münih, Flick’in sözleşmesini uzattı

Bayern Münih sözleşmesini uzattı

Bayern Münih'ten karantinayı ihlal eden Boateng'e para cezası

B. Münih'ten Boateng'e para cezası

Kenan Karaman: Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı

'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'

Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.