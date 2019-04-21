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Bayern Münih, Bundesliga'daki yerini korudu

ALMANYA HABERLERİ  | 21.04.2019 08:19 | Son Güncelleme

Bundesliga’nın 30. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i Niklas Süle’nin golüyle 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'daki yerini korudu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i 1-0 yendi. Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti. İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan müsabakada Bayern Münih, 75. dakikada Niklas Süle’nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekip, 58. dakikada Milos Veljkovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Werder Bremen’de ilk 11’de başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 81 dakika oyunda kaldı. Bavyera ekibi puanını 70’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Avrupa kuplarına katılma hedefi olan Werder Bremen ise 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi.


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Bundesliga bayern münih werder bremen Niklas süle

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