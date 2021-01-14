SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih'e Almanya Kupası'nda şok

Bayern Münih'e Almanya Kupası'nda şok

ALMANYA HABERLERİ  | 14.01.2021 08:36 | Son Güncelleme

Almanya Kupası'nın 2. turunda Holstein Kiel, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 berabere sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonunda Bayern Münih'i 8-7 mağlup ederek üst tura çıktı.

Bayern Münih'e Almanya Kupası'nda şok

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda Holstein Stadı'nda ikinci Lig takımlarından Holstein Kiel'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Serge Gnabry ve 37. dakikada Fin Bartels'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Holstein Kiel, maçın bitimine saniyeler kala 90+5. dakikada Hauke Wahl ile bir gol daha buldu ve maçın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Holstein Kiel, penaltılarda Bayern Münih'e 8-7 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura çıktı. Bayern Münih ise 20 yıl sonra ilk kez Almanya Kupası'nda 2. turu geçemedi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Bayern Münih'e deplasmanda şokBayern Münih'e deplasmanda şok
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Emre Belözoğlu'ndan son dakika Diego Perotti açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan son dakika Diego Perotti açıklaması
Beşiktaş çeyrek finalde!
Beşiktaş çeyrek finalde!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih'e Almanya Kupası'nda şok
Bayern Münih'e Almanya Kupası'nda şok
Schalke rekorun ucundan döndü, rahatladı!
Schalke rekorun ucundan döndü, rahatladı!
Hannover'de Mehmet Ekici sözleri: Kazan-kazan durumu
Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması
ÖZET | Mönchengladbach - Bayern Münih maç sonucu: 3-2
Bayern Münih'e deplasmanda şok
Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti
Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti
Bayern'in hiç şakası yok! İkinci yarıda 5'lediler
Bayern'in hiç şakası yok! İkinci yarıda 5'lediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.