Bayern'de Coman şoku

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.
Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.
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