SPOR

Bayern'de Coman şoku

ALMANYA HABERLERİ  | 25.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Bayern'de Coman şoku

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Bayern galibiyetle başladıBayern galibiyetle başladı
Emre Mor için Suttgart iddiası!Emre Mor için Suttgart iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih Kingsley Coman

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayern'de Coman şoku

Bayern'de Coman şoku

Bayern galibiyetle başladı

Bayern galibiyetle başladı

Emre Mor için Suttgart iddiası!

Emre Mor için Suttgart iddiası!

Uli Hoeness'ten Mesut Özil'e ağır suçlama!

Uli Hoeness'ten Mesut Özil'e ağır suçlama!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı

İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!

İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.