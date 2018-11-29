SPOR

Bayern Münih Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını ayırıyor!

ALMANYA HABERLERİ  | 29.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Bayern Münih'te Ribery ve Robben dönemi sona eriyor! Bayern Münih'in iki tecrübeli yıldız futbolcu Franck Ribery ve Arjen Robben ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.

Bayern Münih Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını ayırıyor!

Bu sezon Bundesliga'da hayal kırıklığı yaratan Bayern Münih, tecrübeli iki yıldızı Franck Ribery ve Arjen Robben için karar verdi.

Bild gazetesinin iddiasına göre Ribery ile sözleşme kesin olarak yenilenmeyecek. Fransız futbolcu, şimdiden kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar verdi ve gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Arjen Robben ise Ribery'nin aksine takımda kalmak istiyor. Ancak Bayern'in Hollandalı yıldıza tavrı net. Ribery gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robben'in sözleşmesi yenilenmeyecek ve tecrübeli futbolcu boşa çıkacak.

Bayern'de Ribery 35, Robben ise 34 yaşına geldi. İki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Dortmund zirvede arayı iyice açtıDortmund zirvede arayı iyice açtı
Dortmund, Alcacer'i bırakmadıDortmund, Alcacer'i bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih arjen robben franck ribery

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

Galatasaray'ın rakipleri Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'dan skandal mesajlaşma!

Galatasaray'ın rakipleri Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'dan skandal mesajlaşma!

G.Saray o toplantıya katılmıyor!

G.Saray o toplantıya katılmıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yarım kalan işini tamamlamak ister misin frenk ?
welcome to Besiktas :)
Emeklileri getirin aptallık parayla mı?Evet parayla galiba.
efsane gazoz fenerin başında olaydı, eşşek yüküynen para verip emekliliklerini kadıköyde yaşatırdı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını ayırıyor!

Avrupa futbolunda bir dönem sona eriyor!

Mainz 1 - 2 Borussia Dortmund

Dortmund zirvede arayı iyice açtı

Borussia Dortmund, Paco Alcacer'in tapusunu aldı

Dortmund, Alcacer'i bırakmadı

Bayern Münih'e James Rodriguez'den kötü haber

James Rodriguez'den kötü haber

Bayern Münih'ten Zinedine Zidane'a teklif!

Zidane'a dev talip

G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.