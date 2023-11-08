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Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl izlenir? EXXEN üyeliği nasıl yapılır? 2023 EXXEN üyelik paketleri

08.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih Galatasaray maçı için geri sayım sürerken sarı kırmızılı taraftarlar da EXXEN üyeliği hakkında arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Temsilcimiz kendi evinde oynadığı ilk maçtan 3-1 yenilgiyle dönmüştü. Şimdi birçok kişi "Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusunun yanıt arıyor. Peki, EXXEN üyeliği nasıl yapılır? İşte Bayern Münih Galatasaray maçı dahil olmak üzere EXXEN üyeliğine dair tüm ayrıntılar...

EXXEN üyeliği hakkında araştırmalar bu akşam oynanacak olan Bayern Münih Galatasaray maçı nedeniyle hız kazandı. Sarı - kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Alman devine konuk olacak. Karşılaşma 70.000 seyirci kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Maç, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak. EXXEN üyeleri maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Kupası ve Konferans Ligi’ni seyretmek isteyenler için Exxenspor aylık ücreti 157,08 TL olarak belirlenmiştir.

Exxenspor paketi satın alanlar Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’ni takip edebiliyor. İşte, güncel Exxen üyelik paketleri;

Normal dijital platform ücreti reklamlı aylık 84,50 TL

Yıllık 70,40 TL x12

Reklamlı Exxen Spor paketi aylık 157 TL

Reklamsız Exxen Spor aylık paket 184 TL

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