SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih idmanında olay! Boateng ve Goretzka birbirine girdi

Bayern Münih idmanında olay! Boateng ve Goretzka birbirine girdi

ALMANYA HABERLERİ  | 29.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in son antrenmanında Jerome Boateng, kendisine sert bir müdahalede bulunan Leon Goretzka'yı yüzünden ittirdi. Ardından ikilinin arasına giren Robert Lewandowski ve teknik direktör Hans-Dieter Flick, olası kavgayı önledi.

Bayern Münih idmanında olay! Boateng ve Goretzka birbirine girdi

Alman devi Bayern Münih'in antrenmanına Jerome Boateng ve Leon Goretzka arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Bild'de yer alan habere göre; Jerome Boateng, bir pozisyonda kendisine sert bir müdahalede bulunan Leon Goretzka'nın yüzünü eliyle ittirdi. Bunun üzerine ikili arasında sinirler iyice gerildi. Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski ve teknik direktör Hans-Dieter Flick hemen araya girerek olayın kavgaya dönüşmesini engelledi.

MÜLLER'DEN GORETZKA'YA TEPKİ: HEP AYNI ŞEYİ YAPIYORSUN

Ardından Thomas Müller de Goretzka'ya "Hep aynı şeyi yapıyorsun" diye tepki gösterirken, Goretzka ise takım arkadaşına 'Senin de hep çenen düşük' şeklinde el işareti yaptı.

GORETZKA'DAN PAYLAŞIM

Goretzka antrenmanın ardından Jerome Boateng ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak aralarında sorun olmadığını gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bayern Münih sahasında rahat kazandıBayern Münih sahasında rahat kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih Jerome Boateng Leon Goretzka thomas müller lewandowski Hans-Dieter Flick

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Antalyaspor’dan ’Arda Turan’ açıklaması

Antalyaspor’dan ’Arda Turan’ açıklaması

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Şok Sergen Yalçın iddiası

Şok Sergen Yalçın iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Haaland Dortmund'u uçurdu!

Haaland Dortmund'u uçurdu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Frey'in takımı Bayern'i dağıttı

Frey'in takımı Bayern'i dağıttı

Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı

Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih idmanında olay! Boateng ve Goretzka birbirine girdi

Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi

ÖZET | Bayern Münih 5-0 Schalke 04 (Almanya Bundesliga)

Bayern Münih sahasında rahat kazandı

ÖZET | Borussia Dortmund 5-1 Köln (Bundesliga)

Dortmund sahasında farklı kazandı

Ozan Kabak: Bayern Münih'i reddettim

Ozan Kabak reddettiği takımı açıkladı

Alvaro Odriozola, Real Madrid'den Bayern Münih'e gitti (2019-2020 sezonu ara transferleri)

Real Madrid'den Bayern Münih'e gitti

ÖZET | Augsburg 3-5 Borussia Dortmund maç sonucu

Haaland Dortmund'u uçurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.