Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e dev bir talip çıktı!

İtalyan basınına yansıyan haberde Bayern Münih'in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben'in yerine arayışlara başladığı ve listenin ilk sıralarında Cengiz Ünder'in yer aldığı belirtildi.

Bayern Münih'in Cengiz Ünder için, Haziran ayında 60 milyon euroyu (420 milyon TL) gözden çıkaracağı ifade edilirken, Bavyera ekibinin Roma ile olan iyi ilişkilerini bu transferde kullanacağı kaydedildi.

Cengiz Ünder'in, Bayern Münih'ten gelecek böyle bir teklifi değerlendirmek isteyeceği belirtilen haberde, Cengiz Ünder'in yılda bonuslarla 1 milyon euro kazandığı ve Roma'nın yeni sözleşmeyle maaşını 2 katına çıkarmasının bile transfere engel olamayabileceği ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Cengiz'in Roma ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

