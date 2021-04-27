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Bayern Münih'in yeni sezonda hocası Julian Nagelsmann olacak

27.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın önümüzdeki sezondan itibaren takımı çalıştıracağını açıkladı.

Bayern Münih'in yeni sezonda hocası Julian Nagelsmann olacak

Alman devi Bayern Münih, Julian Nagelsmann'a kavuştu.

33 yaşındaki teknik direktörü bir süredir takımın başına getirmeyi hedefleyen Bayern Münih, 1 Temmuz'dan itibaren Nagelsmann'ın göreve başlayacağını duyurdu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick sezon sonunda görevden ayrılacağını duyurmuştu. Hansi Flick'in EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

RB Leipzig'deki ikinci sezonunu geçiren Nagelsmann daha önce 2016-2019 yılları arasında da Hoffenheim'ı çalıştırdı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bizim takımlar 33 yaşında adam arıyor.elalem 17 18 yaşındaki gençleri 33 yaşındaki hocaya teslim edip şampiyonlar ligi ni almayı hedefliyor vay arkadaş.
Ben bile çalıştırsam şampiyon yaparım , hoca falan boşuna para vereyin tonlarca bana aylik 3 bin euro verin şampiyon yapmazssam beni asin.
senin kadar kafaları çalışmıyor demek ki,
3 bin euro ile münihte yasayamazsin. Buranin nasıl oldugu hakkinda gram fikrin yok.
fatih terim i verseydik

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