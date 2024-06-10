Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'ı beğendi, taraftarları çok heyecanlandırdı... Okan Buruk'tan canlı yayında transfer çağrısı! "Come to Galatasaray"

Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.

GALATASARAY'I HEYECANLANDIRDI

Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Leon Goretzka'nın bu beğenisi sonrası Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Goretzka ile ilgili konuşan Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri.





