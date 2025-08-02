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Bayern Münih'in yıldızı Sven Ulreich'in 6 yaşındaki oğlu Len hayatını kaybetti!

Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Sven Ulreich, 6 yaşındaki oğlu Len'in uzun süredir devam eden ağır bir hastalığın ardından vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyurdu. İşte detaylar...

Bayern Münih'in yıldızı Sven Ulreich'in 6 yaşındaki oğlu Len hayatını kaybetti!
Berker İşleyen

Bayern Münih’in tecrübeli file bekçisi Sven Ulreich, 6 yaşındaki oğlu Len’in uzun süren ağır bir hastalık sonrası hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle açıkladı.

103 kez Bayern forması giyen 36 yaşındaki kaleci, eşi Lisa ile birlikte yaptıkları açıklamada, bu haberi paylaşmadan önce uzun süre tereddüt ettiklerini ve artık mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.

"KIZIMIZLA BİRLİKTE NORMAL YAŞANTIMIZA DÖNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bayern Münih in yıldızı Sven Ulreich in 6 yaşındaki oğlu Len hayatını kaybetti! 1

Ulreich, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç hafta önce, uzun ve zorlu bir hastalık sürecinin ardından oğlumuz Len’i kaybettik. Bu acı haberi kamuoyuyla paylaşmak bizim için son derece zor bir karardı. Ancak bu adım, ailemiz adına durumumuzu netleştirmek açısından önemliydi.”

Deneyimli kaleci, kızlarıyla birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını vurgulayarak şunları ekledi:

“Kızımızla beraber yavaş yavaş yeniden normal yaşantımıza dönmeye çalışıyoruz. Özellikle ailelerimize, dostlarımıza ve Bayern Münih kulübüne, son aylarda gösterdikleri anlayış ve verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz. Bu destek bizim için çok değerli. Kamuoyundan ve medyadan ricamız, bu süreçte anlayış göstermeleri ve mahremiyetimize saygı duymalarıdır. Lütfen daha fazla soru sormaktan ya da açıklama talep etmekten kaçının.”

Ulreich’in 2018 doğumlu oğlu Len, kalecinin Bayern’deki ilk döneminde kariyerinin en özel anlarına tanıklık etmişti.

Acı haberin ardından, futbol dünyasından ve taraftarlardan Ulreich ailesine çok sayıda başsağlığı mesajı yağdı. Ailenin yaşadığı bu büyük acı karşısında gösterdiği cesaret ve metanet, takdirle karşılandı.sx

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