Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic'in İnter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu. İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü. Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda İnter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.
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