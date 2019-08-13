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Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı

ALMANYA HABERLERİ  | 13.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımından Hırvat Ivan Perisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic'in İnter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu. İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü. Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda İnter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.

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Ivan Perisic inter bayern münih Bundesliga Almanya Birinci Futbol Ligi

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