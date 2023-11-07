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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'den Icardi itirafı! ''Beni bekleyenen ne olduğunun farkındayım''

07.11.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi.

Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Neuer, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'ye övgülerde bulunarak, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük." dedi.

"BENİ BEKLEYENİN NE OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

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Neuer, Icardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım." diye konuştu.

"GALATASARAY GİBİ BİR RAKİPLE KARŞILAŞACAĞIMIZ İÇİN DE AYRICA MUTLULUK DUYUYORUM"

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Alman kaleci, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası şampiyonlar ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Bayern Münih ve A. Hatayspor maçlarındaki kamp kadrosu belli oldu. Fernando Muslera kafilede yer aldı.

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