Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala'nın sakatlığı için Donnaruma'ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun?'

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Jamal Musiala'nın ayağının kırılmasının ardından PSG'li meslektaşı Gianluigi Donnarumma'yı umursamazlıkla suçladı.

‘BU PERVASIZLIK’

Alman kaleci Manuel Neuer, PSG kalecisi Donnarumma ile ilgili şunları söyledi…

"Bu şekilde girmemeniz gereken bir durum! Bu pervasızlık. Rakibini sakatlama riskini kabul ediyor. Yanına gittim ve 'Oyuncumuzun yanına gitmek istemiyor musun?' dedim. Yanına gidip 'geçmiş olsun' demek bir saygı meselesidir. O da daha sonra bunu yaptı. Adalet her zaman önemlidir. Ben olsam farklı tepki verirdim."

POZİSYON NASIL GELİŞTİ?

Sağ kanattan topla ilerleyen Olise, topu Jamal Musaila’ya atarken PSG'de kalesini terk eden Gianliugi Donnarumma, yaptığı müdahale sonrası topun sahibi oldu. Pozisyonun ardından yerde acı çeken Musiala’nın ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Jamal Musiala'yı o halde gören Gianluigi Donnarumma gözyaşlarına hakim olamadı.

5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Alman basını BILD yıldız oyuncunun sahalardan 5 ay kadar uzak kalacağını açıkladı.