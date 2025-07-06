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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala'nın sakatlığı için Donnaruma'ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun?'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fransız ekibi PSG ile Alman devi Bayern Münih, dün akşam çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 2-0 kazanırken, Bayern'in yıldızı Jamal Musiala, PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelenin ardından sahadan sedyeyle ayrıldı. Ardından futbolcunun ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi. Alman ekibinin kalecisi Manuel Neuer ise kaleci Gianluigi Donnarumma’ya ağır eleştiri yaptı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala'nın sakatlığı için Donnaruma'ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun?'
Burak Kavuncu
Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Jamal Musiala'nın ayağının kırılmasının ardından PSG'li meslektaşı Gianluigi Donnarumma'yı umursamazlıkla suçladı.

‘BU PERVASIZLIK’

Alman kaleci Manuel Neuer, PSG kalecisi Donnarumma ile ilgili şunları söyledi…

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala nın sakatlığı için Donnaruma ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun? 1

"Bu şekilde girmemeniz gereken bir durum! Bu pervasızlık. Rakibini sakatlama riskini kabul ediyor. Yanına gittim ve 'Oyuncumuzun yanına gitmek istemiyor musun?' dedim. Yanına gidip 'geçmiş olsun' demek bir saygı meselesidir. O da daha sonra bunu yaptı. Adalet her zaman önemlidir. Ben olsam farklı tepki verirdim."

POZİSYON NASIL GELİŞTİ?

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala nın sakatlığı için Donnaruma ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun? 2

Sağ kanattan topla ilerleyen Olise, topu Jamal Musaila’ya atarken PSG'de kalesini terk eden Gianliugi Donnarumma, yaptığı müdahale sonrası topun sahibi oldu. Pozisyonun ardından yerde acı çeken Musiala’nın ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Jamal Musiala'yı o halde gören Gianluigi Donnarumma gözyaşlarına hakim olamadı.

5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer Musiala nın sakatlığı için Donnaruma ya esti gürledi! ‘Bu pervasızlık! gitmek istemiyor musun? 3

Alman basını BILD yıldız oyuncunun sahalardan 5 ay kadar uzak kalacağını açıkladı.

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Sakatlık Gianluigi Donnarumma bayern munih paris saint germain
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