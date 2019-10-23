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Bayern Münih Lucas Hernandez'in sağ ayak bileğinde yırtık olduğunu duyurdu

ALMANYA HABERLERİ  | 23.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

Alman ekibi Bayern Münih'in dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olduğu ve sahadan 3-2 galip ayrıldığı maçta sakatlanan Lucas Hernandez'in durumu netleşti.

Bayern Münih Lucas Hernandez'in sağ ayak bileğinde yırtık olduğunu duyurdu

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakanın 59. dakikasında sahadaki yerini Jerome Boateng'e bırakmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusunun yapılan kontrollerinde, sağ ayak bileği iç bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan, Hernandez, son dönemde sakatlık yaşayan ikinci Bayern Münihli isim oldu. Alman ekibinin geride kalan hafta ligde Augsburg'a konuk olduğu müsabakada sakatlanan Niklas Süle, sol diz ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat edilmiş, oyuncunun uzun süre forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih Lucas Hernandez

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