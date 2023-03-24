Bayern Münih'te büyük sürpriz! Nagelsmann'ın görevine son verildi ve yerine Thomas Tuchel getirildi...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann’ın görevine son verildiğini, yerine bir süredir boşta olan Thomas Tuchel’in getirildiğini duyurdu.

Bayern Münih’in resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu karar, CEO Oliver Kahn ve spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic tarafından kulüp başkanı Herbert Hainer ile istişare edilerek alındı. Nagelsmann, yerine Thomas Tuchel getirilecek. Tuchel, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalayacak. Nagelsmann'ın yanı sıra yardımcı antrenörlerden Dino Toppmöller, Benjamin Glück ve Xaver Zembrod’un da görevine son verildi” ifadeleri yer aldı.

“JULIAN'A VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Kulübün CEO’su Oliver Kahn, Julian Nagelsmann'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geçen seneye göre kadro kalitesinin düşük olduğunu ifade eden Oliver Kahn, “2021 yazında Julian Nagelsmann ile sözleşme imzaladığımızda, onunla uzun vadeli çalışacağımıza ikna olmuştuk ve sonuna kadar hepimizin hedefi buydu. Julian, başarılı futbol oynama arzumuzu paylaşıyor. Ancak şimdi, kadromuzdaki kalitenin geçen yıl Bundesliga şampiyonluğuna rağmen giderek daha az öne çıktığı sonucuna vardık. Dünya Kupası'ndan sonra daha az başarılı oynadık. Performanstaki büyük dalgalanmalar, bu sezon için hedeflerimizin yanı sıra gelecek için hedeflerimiz hakkında da şüphe uyandırdı. Bu yüzden şimdi harekete geçtik. Kişisel olarak ve FC Bayern adına, Julian'a ve ekibine teşekkür etmek istiyorum ve herkese gelecekte iyi şanslar diliyorum” şeklinde konuştu.

“ALDIĞIM EN ZOR KARAR BU OLDU”

Nagelsmann’ın ayrılışı hakkında aldığı bu kararın zor olduğunu dile getiren Hasan Salihamidzic, “Bu, Bayern Münih'te spor yönetim kurulu üyesi olduğum süre boyunca aldığım en zor karar oldu. İlk günden beri Julian ile açık, güvene dayalı, dostane bir ilişkim oldu. Julian ile yollar ayrıldığı için üzgünüm. Ancak takımımızın özellikle Ocak ayından bu yana gösterdiği sportif gelişimi kapsamlı bir şekilde analiz ettikten ve geçen sezonun ikinci yarısında edindiğimiz deneyimden sonra onu serbest bırakmaya karar verdik. FC Bayern için yaptıklarından dolayı Julian'a minnettarım ve ona en iyisini diliyorum” dedi.

Bayern Münih'in bu sezon ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştirilen 35 yaşındaki Nagelsmann, takımıyla bir lig ve 2 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha önce Mainz, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'de görev yapan 49 yaşındaki Tuchel ise son olarak Chelsea'de çalışmıştı. Alman teknik direktör, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde ettiği Chelsea ile geçen yıl eylül ayında yollarını ayırmıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Bayern Münih, 25 haftası geride kalan Bundesliga'da ise 53 puanlı lider Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

