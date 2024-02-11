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Bayern Münih'te ilk kez 11 başlayan Sacha Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel bin pişman oldu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki etkileyici performansıyla Avrupa'nın yolunu tutan ve Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey yeni takımında ilk kez ilk 11'de başladı. Boey'in 11 performansı beklentilerin altında kalırken gollerdeki hataları tepkilere neden oldu. Bu performansın nedeni olarak ise Tuchel'in 'sol bek' kararının etkisinin olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'daki müthiş performansıyla dev kulüplerin radarına giren ve 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey yeni takımında kariyerini sürdürürken 21. hafta mücadelesinde Bayer Leverekusen karşısında ilk kez 11 soyundu.

Zorlu rakibine 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Bayern Münih, bu sonuçla rakibinin 5 puan gerisinde kalırken liderlik yarışında büyük yara almış oldu.

BOEY DÖKÜLDÜ

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Bayer Leverkusen karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Sacha Boey, daha önce pek de tecrübesi olmayan sol kanat beki mevkisinde görev yaptı. Tuchel'in yönetiminde 5'li savunma düzeninde oynayan Bayern Münih'te Sacha Boey, sol kanat beki olarak beklentilerin altında kaldı.

GOLDE BÜYÜK HATA

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İlk kez ilk 11 çıktığı maçta tecrübesinin olmadığı pozisyonda yaptığı hatalarla dikkat çeken Boey, Leverkusen'in attığı ilk golde de rakibini takip etmekte zorlandı. Sacha Boey'i orijinal mevkisinde oynatmadığı için Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de hem Türk hem de Alman taraftarlar tarafından tepki gördü. Eski Galatasaraylı, ilk kez ilk 11'de sahne aldığı mücadelede 80 dakika forma giydi.

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