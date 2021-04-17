Bayern Münih'te sürpriz: Hansi Flick gidiyor!

Sky yayınında konuşan Matthaus, "2 hafta önce görüşümü söylemiştim. Hansi Flick'in Bayern Münih'tkei son sezonu. DFB'nin listesinde en üstteydi. DFB, Hansi Flick'e bir teklif yaptı. Hansi'yi istiyorlar. Sezon biter bitmez de Almanya için çalışmaya başlayacak." dedi.

Wolfsburg'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuşan Flick, "Takıma yaz aylarında ayrılacağımı söyledim. Kulübe bu harika takımın başında yer alma şansı verdiği için teşekkür ederim. Oyunculara önce bu kararımı kişisel olarak aktarmak istedim" ifadelerini kullandı.

Alman efsane, "Bayern Münih, Hansi Flick'in gidişine hazırlık yapmaya başladı. Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann ile konuşmalar başladı. Finansal detaylar bile konuşuluyor." açıklamasını yaptı.

NAGELSMANN: "BAYERN İLE BİR KONUŞMA YOK"

Julian Nagelsmann ise Sky'a yaptığı açıklamada, "Bayern ile görüşmeler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Lothar bu bilgiyi nereden aldı bilemiyorum. Menajerlerim için de geçerli. Bir konuşma olmadı. Kulübümle de konuşmadım. Çünkü konuşacak bir şey yok. 2023'e kadar Leipzig ile sözleşmem var." dedi.

Kasım 2019'da Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen Hansi Flick, 18 ayda 6 kupa kazandı.

