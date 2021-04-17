SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih'te sürpriz: Hansi Flick gidiyor!

Bayern Münih'te sürpriz: Hansi Flick gidiyor!

17.04.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

Bayern Münih'te sürpriz: Hansi Flick gidiyor!

Bayern Münih'te geçen sezon alınmadık kupa bırakmayan teknik direktör Hansi Flick, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Wolfsburg'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuşan Flick, "Takıma yaz aylarında ayrılacağımı söyledim. Kulübe bu harika takımın başında yer alma şansı verdiği için teşekkür ederim. Oyunculara önce bu kararımı kişisel olarak aktarmak istedim" ifadelerini kullandı.

Hansi Flick Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

ALMANYA'NIN BAŞINA GEÇECEK İDDİASI

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'in EURO 2020'den sorna Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etmişti.

Sky yayınında konuşan Matthaus, "2 hafta önce görüşümü söylemiştim. Hansi Flick'in Bayern Münih'tkei son sezonu. DFB'nin listesinde en üstteydi. DFB, Hansi Flick'e bir teklif yaptı. Hansi'yi istiyorlar. Sezon biter bitmez de Almanya için çalışmaya başlayacak." dedi.

Alman efsane, "Bayern Münih, Hansi Flick'in gidişine hazırlık yapmaya başladı. Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann ile konuşmalar başladı. Finansal detaylar bile konuşuluyor." açıklamasını yaptı.

NAGELSMANN: "BAYERN İLE BİR KONUŞMA YOK"

Julian Nagelsmann ise Sky'a yaptığı açıklamada, "Bayern ile görüşmeler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Lothar bu bilgiyi nereden aldı bilemiyorum. Menajerlerim için de geçerli. Bir konuşma olmadı. Kulübümle de konuşmadım. Çünkü konuşacak bir şey yok. 2023'e kadar Leipzig ile sözleşmem var." dedi.

Kasım 2019'da Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen Hansi Flick, 18 ayda 6 kupa kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktıErling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Fatih Terim'in o hali dikkat çekti

Fatih Terim'in o hali dikkat çekti

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Kerem Aktürkoğlu Aslan'ı uçurdu

Kerem Aktürkoğlu Aslan'ı uçurdu

Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum

Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.