Bayern Münih'ten flaş karar! Nagelsmann...

Bayern Münih'te Hansi Flick'in sezon sonunda görevi bırakması sonrasınde göreve Julian Nagelsmann'ın geçeceğine ilişkin haberler artıyor.

Bild'in haberine göre Bayern, gelecek sezon için Julian Nagelsmann'a teklifini yaptı ve taraflar arasında pazarlıklar başladı. Bayern'in Nagelsmann'a yıllık 15 milyon euro ödeyeceği, ayrıca Nagelsmann'ın sözleşmesinin devam ettiği Leipzig'e de 15 milyon euro tazminat ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Bayern'in Leipzig ile yapacağı anlaşmada Nagelsmann'ın Bayern'i şampiyon yapması halinde 5 milyon euro daha bonus ödemesi yapacağı iddia ediliyor.

Sezon sonunda Almanya'nın başına geçeceği iddia edilen Flick'in yerinde göreve düşünlen Julian Nagelsmann, 30 yaşını doldurmadan 2016'da Hoffenheim'da göreve başlamıştı. Nagelsmann oynattığı farklı sistemler, rakip analizi ve hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekerek 2019'un Temmuz'unda Leipzig'in başına geçmişti.

