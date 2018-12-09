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Bayern Münih'ten Ozan Kabak'a yakın markaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.12.2018 08:56 | Son Güncelleme

Ozan Kabak'a Bayern Münih kancası... Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta genç yıldız Ozan Kabak'ın Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Bayern Münih'ten Ozan Kabak'a yakın markaj

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Rizespor 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılıların genç oyuncusu Ozan Kabak'ın karşılaşmada Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı.

BipSpor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından takip edildi. Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttuğu bilgisine yer verildi.

18 yaşındaki Türk oyuncu, sezon sonuna kadar başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye devam edilecek. Ozan'ı takip eden takımlar arasında Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus'un da olduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak bayern münih Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Abartmayın arkadaş yahu! Üniversite için tez mi hazırlıyor on sayfa.
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