Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45'inci UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi galibi Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşılaştı. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri altında 16 bin kişinin tribünden takip ettiği karşılaşma, seyirci alınan ilk UEFA mücadelesi oldu.
Bayer Münih'e UEFA Süper Kupa'yı kazandıran golleri 13'üncü dakikada penaltıdan Ocampos ile karşılaşmanın uzatmalarında 104'üncü dakikada Martinez kaydetti. Sevilla'nın golünü ise 34'üncü dakikada Goretzka attı. Bayern Münih 2-1 üstünlükle mücadeleyi kazanırken 2013 yılından sonra 2'nci kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. (DHA)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
G.Saray UEFA'da bir üst turda
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
Uzatmalar başladı...
Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'den forvete bir isim daha
Gözler Uğurcan ve Guilherme'de
Schalke 04'ten Çalhanoğlu transferi
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
Kocaelispor'da şok istifa
1,1 milyar Euro'luk maç
Juventus Morata'yı kiraladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum