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Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 25.09.2020 01:19 | Son Güncelleme

Bayern Münih, Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45'inci UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi galibi Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşılaştı. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri altında 16 bin kişinin tribünden takip ettiği karşılaşma, seyirci alınan ilk UEFA mücadelesi oldu.

Bayer Münih'e UEFA Süper Kupa'yı kazandıran golleri 13'üncü dakikada penaltıdan Ocampos ile karşılaşmanın uzatmalarında 104'üncü dakikada Martinez kaydetti. Sevilla'nın golünü ise 34'üncü dakikada Goretzka attı. Bayern Münih 2-1 üstünlükle mücadeleyi kazanırken 2013 yılından sonra 2'nci kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. (DHA)

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