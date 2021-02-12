Bayern Münih, Upamecano transferini bitirdi

Almanya futbolunun zirvesindeki Bayern Münih, ülke içinde parlayan yıldızları kadrosuna katma geleneğine Dayot Upamecano ile devam etti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic, Leipzig'de oynayan 22 yaşındaki Fransız stoperin transferini bitirdiklerini açıkladı.

Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Transfer söylentileri doğru. Upamecano, önümüzdeki 5 yıl Bayern Münih formasıyla ter dökecek." ifadelerini kullandı.

42 MİLYON EURO, SERBEST KALMA BEDELİ

Bayern Münihi Upamecano'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 42 milyon euroyu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yaz aylarında Bayern Münih saflarına katılacak genç stoper için daha önce Manchester United, Bayern Münih, Chelsea ve Liverpool'dan yapılan teklifler reddedilmişti.

2015 yazında Valenciennes U19 takımında önce Salzburg'a ve ardından Leipzig'e transfer olan Upamecano için Leipzig, 2017 yazında 10 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Upamecano, bu sezon 26 maçta Leipzig forması giydi.

