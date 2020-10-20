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Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı

ALMANYA HABERLERİ  | 20.10.2020 21:25 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.

Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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