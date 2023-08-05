Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı nerede çekildi? İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'dan kahkaha bombardımanı!

Bayi Toplantısı filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin gibi isimlerin bulunduğu BKM yapım imzalı Bayi Toplantısı filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak. İşte Bayi Toplantısı filmi ile ilgili merak edilenler...

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:45 Sefirin Kızı

