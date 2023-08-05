Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı nerede çekildi? İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'dan kahkaha bombardımanı!

Bayi Toplantısı filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin gibi isimlerin bulunduğu BKM yapım imzalı Bayi Toplantısı filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak. İşte Bayi Toplantısı filmi ile ilgili merak edilenler...
Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:45 Sefirin Kızı